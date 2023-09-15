Россия разрешила послам США посетить Гершковича

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Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Рябков: Россия удовлетворила запрос США на посещение Гершковича

Россия разрешила послам США посетить Гершковича

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Американцы настаивали на встрече с задержанным журналистом еще с мая.

Россия официально удовлетворила запрос США на посещение журналиста Эвана Гершковича. Представители американской дипломатии смогут посетить арестованного обозревателя The Wall Stree Journal. С соответствующим заявлением выступил замминистра главы МИД Сергей Рябков.

Еще в конце мая Америка настаивала на возможности своих представителей провести переговоры с арестованным журналистом. В России излишнюю активность США сочли за «попытки нажима» и уверяли, что в таком ключе вести беседы не будут. Теперь же стало известно, что Гершкович получит возможность пообщаться со своими соотечественниками.

Однако дата и тема для встречи в публичном поле не оговариваются, сообщают РИА Новости. Для осуществления договоренностей российские дипломаты находятся в контакте с посольством США.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге в марте 2023 года.

По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из предприятий, входящих в оборонный комплекс. В конце августа Лефортовский суд принял решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей на три месяца, до ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисту WSJ Гершковичу продлили арест до 30 ноября.

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