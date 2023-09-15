Площадь пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре выросла вдвое

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Алина Крылова
Алина Крылова 10 0

Пламя охватило один из корпусов бывшего учреждения и стремительно распространилось.

Площадь пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре выросла вдвое

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Утром 15 сентября в Самаре пламя охватило один из корпусов бывшего подшипникового завода около Кировского рынка. На место ЧП выехали пожарные расчеты.

По предварительной информации, первые очаги возгорания были зафиксированы в неиспользующемся здании: по словам очевидцев, в одном из ангаров загорелось машинное масло. Пламя быстро охватило территорию, и уже спустя считанные минуты распространилось на 500 «квадратах». Сейчас огонь охватил уже тысячу квадратных метров.

На месте работают пожарные службы. Информации о погибших и пострадавших нет. Всего в тушении задействовано 114 человек и 38 единиц техники.

Напомним, что это уже не первый пожар на территории бывшего завода. Предыдущий инцидент произошел 1 января 2021 года. Тогда жертвой возгорания стал мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве загорелось строение на площади трех вокзалов.

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