Пожар в центре Москвы: горит строение на площади трех вокзалов

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 106 0

В Москве горит здание на Комсомольской площади

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По предварительным данным, огонь охватил кровлю.

В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади. Предварительно, огнем охвачены склады. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По предварительной информации, загорелась кровля на одном из ангаров. Очевидцы также сообщают, что, несмотря на усилия прибывших на место сотрудников МЧС, огонь успел перекинуться на соседнее здание. Всего площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

Сейчас идет локализация возгорания. О возможных пострадавших пока информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:52
Финляндия возобновит прием заявлений россиян на визы с 1 сентября
18:47
Как зять президента Турции оказался на крупнейшем авианосце США?
18:41
Дядя пропавшей фигуристки Горбачевой: «Тренер настраивал ее против родных»
18:36
«Напряжение определенного уровня»: как Луна влияет на землетрясения
18:23
«Чтобы не было хандры»: почему на самом деле важно есть печень трески
18:18
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву видели в одном из московских кафе

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Остался только носок: видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России