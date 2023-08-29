Пожар в центре Москвы: горит строение на площади трех вокзалов

По предварительным данным, огонь охватил кровлю.

В центре Москвы горит строение на Комсомольской площади. Предварительно, огнем охвачены склады. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По предварительной информации, загорелась кровля на одном из ангаров. Очевидцы также сообщают, что, несмотря на усилия прибывших на место сотрудников МЧС, огонь успел перекинуться на соседнее здание. Всего площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

Сейчас идет локализация возгорания. О возможных пострадавших пока информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром.