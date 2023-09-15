Зеленского убрали из списка самых влиятельных евреев

Президента Украины Владимира Зеленского исключили из списка самых влиятельных евреев. Информация об этом следует из израильской газеты The Jerusalem Post, которая составляет данный перечень каждый год к празднику Рош ха-Шана.

Так, в текущем году в список «50 самых влиятельных евреев в мире» лидер киевского режима не вошел. Однако в прошлом году он находился в этом рейтинге на первом месте.

Между тем возглавил список американский миллионер, гендиректор компании OpenAI Сэм Олтмен. На втором месте — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на третьем — глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский начал осознавать, что Украина находится в ужасном положении в ходе конфликта.