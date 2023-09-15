Зеленского убрали из списка самых влиятельных евреев

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 7 0

Однако в прошлом году он находился в этом рейтинге на первом месте.

Зеленского убрали из списка самых влиятельных евреев

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Президента Украины Владимира Зеленского исключили из списка самых влиятельных евреев. Информация об этом следует из израильской газеты The Jerusalem Post, которая составляет данный перечень каждый год к празднику Рош ха-Шана.

Так, в текущем году в список «50 самых влиятельных евреев в мире» лидер киевского режима не вошел. Однако в прошлом году он находился в этом рейтинге на первом месте.

Между тем возглавил список американский миллионер, гендиректор компании OpenAI Сэм Олтмен. На втором месте — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на третьем — глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский начал осознавать, что Украина находится в ужасном положении в ходе конфликта.

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