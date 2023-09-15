Сам лидер Незалежной начал осознавать свое бедственное положение.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский начал осознавать, что Украина находится в ужасном положении в ходе конфликта. Об этом заявил бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

По его словам, ситуация для Незалежной не изменится в лучшую сторону, если конфликт не прекратится.

«Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии», — сказал Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Военный также указал на то, что российская армия очень сильна, поэтому боевики не смогут выйти из конфликта победителями.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сорвали планы боевиков по прорыву обороны в районе населенного пункта Вербовое и нанесли по позициям удар.