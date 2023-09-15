Стартовавшая с Байконура ракета вывела «Союз МС-24» на околоземную орбиту

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 11 0

На борту космического судна двое россиян и одна американка.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru i.i.sivokhin Билд-редактор Открыть сайт Выход

Читайте нас в: Дзен Новости

Космический корабль «Союз МС-24» вышел на околоземную орбиту, его вывела ракета «Союз-2.1а», которая ранее днем стартовала с космодрома Байконур. На борту космического судна находятся двое россиян — Николай Чуб и Олег Кононенко, а также американка Лорал О’Хара. Корреспондент Кирилл Воробьев поделился кадрами с места событий.

«Даже здесь, на расстоянии двух километров, мы чувствуем эту мощь», — поделился журналист.

Стыковка со станцией должна произойти в 21:56 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Союз МС-24» доставит на МКС новый международный экипаж.

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

20:52
Игорь Краснов рассказал о возврате нелегально купленных акций предприятий РФ
20:38
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости
20:22
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для пятилетней Софии
20:16
В Берлине из-за выступления Анны Нетребко начались протесты
20:08
«Спорт вне политики»: у фигуристки Дробязко отобрали литовское гражданство
19:54
«Не рассмотрела педофила»: певица Алиса Вокс рассказала о жизни с матерью

Сейчас читают

«Так сложилась жизнь»: звезде фильма «Нечаянная любовь» ампутировали ногу
Женщину-пекаря обвинили в съемке порно с четырехлетней дочкой: детали громкого дела
В палату к Игорю Николаеву не пускают родных: тревожные подробности
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России