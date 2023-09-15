Байден встретится с Зеленским на следующей неделе

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 3 0

Салливан: Байден примет Зеленского в Белом доме 21 сентября

Байден встретится с Зеленским на следующей неделе

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

Читайте нас в: Дзен Новости

Последний раз два президента встречались полгода назад. С чем может быть связан этот диалог?

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября. Этой информацией поделился помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит агентство ТАСС.

«Президент Байден вернется из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы принять в четверг в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского», — сообщил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США разрешили Украине выбирать цели для ударов.

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

23:48
Байден встретится с Зеленским на следующей неделе
23:32
Космический корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС
23:16
«Забываю обо всем» — Любовь Руденко раскрыла подробности своей личной жизни
23:00
Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
22:44
СКА потерпел четвертое поражение подряд
22:28
В США разрешили Украине выбирать цели для ударов

Сейчас читают

Спасение близко? Когда появится настоящее лекарство от «царской болезни»
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Уральская женщина не сдается: почему Юте было сложно в профессии радиоведущей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России