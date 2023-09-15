В США разрешили Украине выбирать цели для ударов
Таким образом, Вашингтон хочет снять с себя ответственность за теракты киевского режима.
Фото: www.globallookpress.com / AFLO
Соединенные Штаты Америки (США) оставляют за Украиной право выбирать цели ударов за пределами страны с помощью западного оружия, однако, не поощряют атаки по российской территории. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает агентство ТАСС.
«Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы (западных переданных вооружений - Прим.ред.), выбор целей — за ними. Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — сказал госсекретарь во время брифинга.
В данный момент Штаты активно обсуждают вариант передачи украинскому режиму дополнительного вооружения.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью.
- 15 сент
- В Киеве не видят смысла в продолжении контрнаступления ВСУ
- 15 сент
- «Спорт вне политики»: у фигуристки Дробязко отобрали литовское гражданство
- 15 сент
- «К чему это?» — глава Минобороны ФРГ разозлился на Кличко
- 15 сент
- Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
- 15 сент
- Несколько многоэтажек повреждены в Новой Каховке после обстрела ВСУ
- 15 сент
- ВСУ при ударе по Новой Каховке использовали ракету с поражающими элементами
- 15 сент
- Военный аналитик раскрыл истинные мотивы Европы в украинском конфликте
- 15 сент
- СБУ во второй раз обвинила блогера Подоляку в госизмене
- 15 сент
- СК проверит видео с российскими пленными на минном поле на Украине
- 15 сент
- «Играет на руку»: на Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ
Читайте также
56%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?