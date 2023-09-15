В США разрешили Украине выбирать цели для ударов

Соединенные Штаты Америки (США) оставляют за Украиной право выбирать цели ударов за пределами страны с помощью западного оружия, однако, не поощряют атаки по российской территории. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает агентство ТАСС.

«Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы (западных переданных вооружений - Прим.ред.), выбор целей — за ними. Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — сказал госсекретарь во время брифинга.

В данный момент Штаты активно обсуждают вариант передачи украинскому режиму дополнительного вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью.