В США разрешили Украине выбирать цели для ударов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Таким образом, Вашингтон хочет снять с себя ответственность за теракты киевского режима.

В США разрешили Украине выбирать цели для ударов

Фото: www.globallookpress.com / AFLO

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Спецоперация

Соединенные Штаты Америки (США) оставляют за Украиной право выбирать цели ударов за пределами страны с помощью западного оружия, однако, не поощряют атаки по российской территории. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает агентство ТАСС.

«Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы (западных переданных вооружений - Прим.ред.), выбор целей — за ними. Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — сказал госсекретарь во время брифинга.

В данный момент Штаты активно обсуждают вариант передачи украинскому режиму дополнительного вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS осенью.

Тема:
Спецоперация
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