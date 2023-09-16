Проклятие «Пацанок»: участниц популярного шоу преследуют несчастья

На днях Анастасию Петрову сбила машина, звезда реалити находится в больнице. Но ее участь еще не самая страшная.

Бывшую участницу шоу «Пацанки» Анастасию Петрову сбила машина. Об этом девушка рассказала в своем Telegram-канале. По словам звезды реалити, авария произошла внезапно, удар был сильным, но от болевого шока она растерялась и не сразу обратилась за помощью. Позже все-таки поехала в травмпункт — врачи диагностировали трещины в двух ребрах. Кроме того, Петрова получила сильные ушибы и значительные повреждения кожи на руках и ногах.

«У меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног. Ну ничего, жить вроде буду и на том спасибо. Придется не ходить в зал пока, а ведь я возвращалась с тренировки. Берегите себя и остерегайтесь неадекватных водителей», — написала Анастасия.

Обмотанная бинтами и переживающая сильные боли Петрова восстанавливается в больнице. Она благодарит близких и поклонников за поддержку и заботу — в палату ей приходят посылки с провизией, лекарствами и добрыми пожеланиями. К слову, Анастасия не единственная, кого преследует злой рок после участия в «Пацанках». Новости о ЧП с популярными коллегами Петровой поступают регулярно.

Так, 19 августа в Москве погибла звезда шоу «Новые пацанки» Юлия Михайлова. Предварительной причиной смерти был назван несчастный случай, однако близкие сомневаются в этой версии. Коллега по телепроекту Кристина Захарова заявила, что за несколько часов до трагедии Михайлова участвовала в разборках, после чего была побита. После схватки пьяную и потрепанную девушку видели едва стоящей на ногах в том же районе.

Еще одна героиня шоу Наталья Гончарова, как ранее рассказывал 5-tv.ru, раскрыла страшный диагноз. Яркой блондинке диагностировали рак щитовидной железы.

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