Драка и личные проблемы: в Сети всплыли еще две версии смерти звезды «Пацанок»

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Алина Крылова
Алина Крылова 11 0

Подруга Михайловой: в день смерти Юлия подралась с неизвестными

Драка и личные проблемы: в Сети всплыли еще две версии смерти звезды «Пацанок»

Фото: Instagram* / yuiliya.mihailova

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В деле все еще много вопросов. В день смерти Михайлова, оказывается, успела ввязаться в драку.

19 августа в Москве погибла участница шоу «Новые пацанки», Юлия Михайлова. Предварительную причину смерти — несчастный случай, в полиции озвучили сразу. Однако, близкие и друзья Михайловой все еще теряются в догадках: что именно произошло в тот роковой вечер?

Теперь стали известны новые подробности последних часов жизни уроженки Рязани. Другая участница проекта, Кристина Захарова поведала прессе: в день смерти Михайлова встречалась с кем-то по личным вопросам, а позже вступила в драку. С неизвестными девушка схлестнулась из-за личных проблем.

«У Юли была драка буквально за несколько часов до смерти. Есть видео, которое я видела лично, своими глазами. На тех кадрах на Юле сидит некая девушка и пинает ее», — сообщила Захарова в социальных сетях.

Уже позже, после схватки Михайлову заметили разгуливающей неподалеку от места инцидента в нетрезвом виде. Девушка едва стояла на ногах. В окружении рязанки уверены: ее погубили неназванные проблемы.

«Я считаю, что ее привело к этому много алкоголя и она просто морально не вывезла», — подвела черту Захарова.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как хобби могло свести в могилу Юлию Михайлову.

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