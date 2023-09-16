В Подмосковье уходивший от погони преступник застрелил полицейского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 28 0

Трагедия произошла на Таракановском шоссе.

В Подмосковье уходивший от погони преступник застрелил полицейского

Фото: Depositphotos / TakeAr

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В Подмосковье случилась чудовищная трагедия — уходивший от погони мужчина открыл огонь по полицейским, в результате чего погиб сотрудник Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Преступника удалось ранить и задержать. Трагедия произошла на Таракановском шоссе. Инспекторы пытались проверить автомобиль, который двигался без номеров, однако водитель проигнорировал их требования, попытавшись скрыться.

В конце концов, автомобилиста удалось остановить в деревне Вертлино, которая расположена в округе Солнечногорск. При задержании злоумышленнику удалось выстрелить в одного из правоохранителей, от полученного ранения он погиб.

Полицейские узнают все обстоятельства произошедшего. Руководство главка выражает искренние соболезнования близким людям погибшего инспектора.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что виновником ДТП в центре Москвы стал угнавший люксовую машину автомойщик.

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