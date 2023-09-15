Виновником ДТП в центре Москвы стал угнавший люксовую машину автомойщик

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Гонщик за последний год получил более тысячи штрафов за превышение скорости.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все больше подробностей появляется о виновнике аварии в центре Москвы. Разбил машину за 20 миллионов рублей сотрудник автомойки.

Будучи нетрезв, он угнал Mercedes и начал лихачить на городских улицах, разогнался до 200 километров в час в центре столицы, перестраивался из ряда в ряд и, в конце концов, потерял управление. Улетел с дороги и зацепил машину такси, три пассажира которого получили серьезные травмы.

Одна женщина — в тяжелом состоянии. И, как выяснили «Известия», гонщик за последний год получил более тысячи штрафов за превышение скорости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Мурманском столкнулись легковая машина и бетономешалка. Это видео сняли через несколько минут после ДТП.

От удара автомобиль разнесло на части и разметало по дороге. Сообщается, что погибли все, кто в нем ехал — это водитель и три пассажира, в том числе ребенок.

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