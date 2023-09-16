Российские алмазы решили обложить санкциями

Soir: санкции Запада против алмазов из России потребуют «реструктуризации рынка»
Фото: Кавашкин Борис / ТАСС
Евросоюз хочет их ввести уже этой осенью.
Уже в октябре или ноябре 2023 года страны Евросоюза могут ввести санкции на российские алмазы. Об этом сообщает бельгийское издание Soir.
«ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — говорится в публикации.
Правила, которые планирует разработать Евросоюз, разрешат ввоз на территорию Европы камней только с иностранной маркировкой. Этот запрет хотят ввести в январе 2024 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Польше поразились объемам производства снарядов в России.
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