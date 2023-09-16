Российские алмазы решили обложить санкциями

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Soir: санкции Запада против алмазов из России потребуют «реструктуризации рынка»

Российские алмазы решили обложить санкциями

Фото: Кавашкин Борис / ТАСС

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Евросоюз хочет их ввести уже этой осенью.

Уже в октябре или ноябре 2023 года страны Евросоюза могут ввести санкции на российские алмазы. Об этом сообщает бельгийское издание Soir.

«ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — говорится в публикации.

Правила, которые планирует разработать Евросоюз, разрешат ввоз на территорию Европы камней только с иностранной маркировкой. Этот запрет хотят ввести в январе 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Польше поразились объемам производства снарядов в России.

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