В Польше поразились объемам производства снарядов в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Do Rzeczy: РФ превосходит Запад по производству снарядов в 7 раз

В Польше поразились объемам производства снарядов в России

Фото: © РИА Новости / Михаил Куравлев

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На оборонную промышленность не повлияли даже санкции. Об этом говорят показатели.

В Польше удивились объемам производства снарядов в России. И это все, несмотря на санкции, пишет польское издание Do Rzeczy.

«Россия, несмотря на санкции, не только нарастила объем производства снарядов, но и превысила его уровень до 2022 года», — говорится в материале.

Также журналисты указали на то, что объемы производства оружия в России превышают объемы западных стран в семь раз. Более того, производство российской стороне обходится гораздо дешевле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы обеспокоены отсутствием прогресса в разработке гиперзвукового оружия. В США понимают, что проигрывают в этом вопросе России и Китаю.

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