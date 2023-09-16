Не пощадил никого: появились кадры с места убийства полицейского в Подмосковье
Опубликовано видео с места перестрелки полицейского с бизнесменом в Подмосковье
Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Онучин; 5-tv.ru
За жизнь и здоровье обвиняемого все еще борются врачи.
Мужчина, устроивший перестрелку с сотрудниками Госавтоинспекции на трассе в Подмосковье, умудрился поставить под угрозу жизнь своей матери. Эксклюзивными подробностями и видео с 5-tv.ru поделился источник, знакомый с ситуацией.
По предварительной информации, в попытке скрыться от преследования злоумышленник примчался к дому родительницы. Скрыться в доме, впрочем, нарушитель не успел: сотрудник Госавтоинспекции открыл по нему огонь. Жизнь женщине спас тот факт, что в момент случившегося она просто не присутствовала на улице.
На опубликованных видео с места убийства полицейского видна кровь, а также осколки разбитого лобового стекла машины. Место инцидента оцепили, сейчас там работают следователи.
Напомним, что жертвой перестрелки стал один из сотрудников дорожной инспекции, многодетный оперативник. Ему исполнился 41 год.
Ранее 5-tv.ru писал, что предполагаемый виновник ЧП не один месяц копил штрафы за нарушение ПДД и сменил фамилию, чтобы избежать наказания.
Читайте также
82%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?