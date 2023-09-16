Не пощадил никого: появились кадры с места убийства полицейского в Подмосковье

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 2 280 0

Опубликовано видео с места перестрелки полицейского с бизнесменом в Подмосковье

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Онучин; 5-tv.ru

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За жизнь и здоровье обвиняемого все еще борются врачи.

Мужчина, устроивший перестрелку с сотрудниками Госавтоинспекции на трассе в Подмосковье, умудрился поставить под угрозу жизнь своей матери. Эксклюзивными подробностями и видео с 5-tv.ru поделился источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, в попытке скрыться от преследования злоумышленник примчался к дому родительницы. Скрыться в доме, впрочем, нарушитель не успел: сотрудник Госавтоинспекции открыл по нему огонь. Жизнь женщине спас тот факт, что в момент случившегося она просто не присутствовала на улице.

На опубликованных видео с места убийства полицейского видна кровь, а также осколки разбитого лобового стекла машины. Место инцидента оцепили, сейчас там работают следователи.

Напомним, что жертвой перестрелки стал один из сотрудников дорожной инспекции, многодетный оперативник. Ему исполнился 41 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что предполагаемый виновник ЧП не один месяц копил штрафы за нарушение ПДД и сменил фамилию, чтобы избежать наказания.

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