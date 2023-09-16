Юлия Высоцкая рассказала о своей зависимости: с чего же начинается ее утро?

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 38 0

Актриса Высоцкая: с самого утра думаю о кофе

Юлия Высоцкая рассказала о своей зависимости: с чего же начинается ее утро?

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Читайте нас в: Дзен Новости

Заслуженная артистка России раскрыла свой секрет поклонникам.

Российская актриса Юлия Высоцкая призналась в том, что кофе — ее лучший друг. По словам заслуженной артистки России, мысли о волшебном напитке начинают занимать ее голову с самого утра. Об этом пишут dni.ru.

«Дайте кофе! Первая мысль утром о чашке кофе, бывает случается пауза на несколько недель без кофеина, но вот уже полтора месяца ни дня без кофе, какой кайф», — опубликовала фото с такой подписью звезда.

Из комментариев под публикацией следует, что поклонники актрисы также неравнодушны к бодрящему напитку. Вместе с тем нашлись те, кто возразил телеведущей, сказав, что являются фанатами чая.

Ранее 5-tv.ru перечислил 10 самых неприятных побочек от кофе.

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

0:10
Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании военного союза
23:54
«Не могу выползти на сцену»: Екатерина Волкова тяжело отравилась арбузом
23:38
В НАТО признали, что запросы Украины превышают возможности альянса
23:22
Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
23:22
«Всех перебьют»: Зеленского обвинили в уничтожении трех поколений украинцев
23:06
Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору

Сейчас читают

Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
Не ищите сложных путей: как бороться с мигренью
Береги себя: от каких болезней страдают осенью
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России