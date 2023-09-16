Юлия Высоцкая рассказала о своей зависимости: с чего же начинается ее утро?

Заслуженная артистка России раскрыла свой секрет поклонникам.

Российская актриса Юлия Высоцкая призналась в том, что кофе — ее лучший друг. По словам заслуженной артистки России, мысли о волшебном напитке начинают занимать ее голову с самого утра. Об этом пишут dni.ru.

«Дайте кофе! Первая мысль утром о чашке кофе, бывает случается пауза на несколько недель без кофеина, но вот уже полтора месяца ни дня без кофе, какой кайф», — опубликовала фото с такой подписью звезда.

Из комментариев под публикацией следует, что поклонники актрисы также неравнодушны к бодрящему напитку. Вместе с тем нашлись те, кто возразил телеведущей, сказав, что являются фанатами чая.

Ранее 5-tv.ru перечислил 10 самых неприятных побочек от кофе.