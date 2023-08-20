Названы 10 самых неприятных побочек от кофе

Ароматный напиток из кофейных зерен способен оказывать двоякий эффект на организм человека.

Кофе — это горячий бодрящий напиток, который варится из обжаренных кофейных зерен. За свою тысячелетнюю историю кофе стал неотъемлемым элементом в рационе человека.

Чашка крепкого кофе помогает быстрее проснуться утром, повысить работоспособность и улучшить настроение днем, взбодриться и избавиться от сонливости ближе к вечеру. Поклонников у кофе не счесть — миллионы кофеманов по всему миру не скрывают пристрастия к напитку и употреблют его каждый день.

В чем польза кофе

В кофейных зернах есть большое количество сложных органических веществ, в том числе: кофеин, тригонеллин, хлорогеновая кислота.

Кофеин

Психоактивное вещество без цвета и запаха, которое относится к алкалоидам. В жидкости дает горький привкус. Именно этому компоненту кофе обязан своим бодрящим действием. Научно доказано, что в небольших дозах кофеин возбуждает центральную нервную систему (ЦНС). Такая стимуляция улучшает метаболизм, усиливает кровообращение мозговых сосудов, повышает работоспособность.

Тригонеллин

Второй алкалоид и мощный антиоксидант в кофейных зернах. Он не обладает возбуждающими свойствами, но от его наличия зависит вкус и запах обжаренного кофе. Тригонеллин при обжаривании разрушается. В результате образуется никотиновая кислота — витамин В3. Витамины этой группы играют важную роль в биохимических процессах: улучшают углеводный обмен, регулируют уровень холестерина и липопротеинов в крови.

Хлорогеновая кислота

Органический антиоксидант, который положительно влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение.

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Кроме того, природное вещество нормализует липидный обмен и не дает глюкозе откладываться в жиры. Также снижает риск возникновения, развития раковых клеток.

В целом кофейные зерна содержат около двух тысяч различных веществ: белки, жиры и жирные кислоты, углеводы, дубильные вещества, макро- и микроэлементы, минеральные соли.

В одной чашке кофе содержатся элементы в объеме от рекомендованной суточной нормы:

витамин B2 — 11%;

витамин B5 — 6%;

марганец и калий — 3%;

витамин В3 и магний — 2%.

А вот чего в кофе немного, так это калорий, если употреблять его без сливок и сахара.

Сколько чашек кофе можно в день

Безопасная суточная норма для взрослого организма составляет до 400 миллиграммов кофеина. В одной чашке объемом 200 миллилитров содержится примерно 100 миллиграммов кофеина.

То есть, врачи советуют выпивать максимум до трех — четырех чашек кофе в день. Употреблять желательно утром после завтрака или сытного обеда, но ни в коем случае не натощак.

Бодрящая чашка: почему нельзя пить кофе по утрам и натощак

Кому нельзя пить кофе и почему

Кофе может как приносить пользу, так и вредить здоровью. С осторожностью к нему следует относиться людям, у которых диагностированы следующие нарушения в работе внутренних органов:

Пищеварительная система

Употребление кофе активизирует выработку желудочного сока. За счет содержания кофеина напиток создает в желудке кислую среду, что может вызвать сильную изжогу.

Страдающим от гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита желательно сократить до минимума количество этой жидкости.

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Кофе содержит дубильные вещества, которые могут иссушать слизистую желудка. По этой причине, не стоит пить его натощак.

Сердечно-сосудистая система

Кофеин стимулирует интенсивные сокращения сердечной мышцы, вызывая тахикардию. Опасности для здоровых людей нет, а для спортсменов данный эффект даже полезен — активный приток крови к тканям повышает регенерацию мышечных волокон.

Однако для сердечников тахикардия может стать причиной целого ряда осложнений. В их числе — гипертонический криз, аритмия и инфаркт у людей с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Центральная нервная система

Чрезмерное употребление кофе вызывает заторможенность ЦНС, апатию и подавленность. Может развиться бессонница и высокий уровень возбудимости.

Опорно-двигательная система

Чрезмерное употребление повышает риск появления остеопороза из-за вымывания кальция из организма.

Кроме того, не рекомендуется употреблять кофе пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, детям. Минимальный возрастной порог для подростка составляет 13-15 лет.

Кофе — ТОП-5 побочных эффектов от напитка

1. Беспокойство и раздражительность

При высоких дозах кофеина вырабатывается много адреналина. Это вызывает состояние нервозности, панических атак. Подобный эффект наблюдается, если выпить более шести чашек кофе в день.

2. Нарушение сна

Избыточное употребление кофеина делает сон поверхностным, снижает его продолжительность. Поздний прием кофе способствует развитию бессонницы.

3. Расстройства пищеварения

Кофе вызывает обратный заброс содержимого желудка в пищевод. Это проявляется чувством изжоги или боли за грудиной. Кофеин стимулирует двигательную активность толстой кишки, которая может привести к проблемам со стулом.

4. Разрушение мышечных волокон

На фоне злоупотребления кофе может развиться рабдомиолиз — опасное патологическое состояние, при котором происходит разрушение мышц.

5. Диуретический эффект

Частое мочеиспускание — распространенная «побочка» кофеманов. Кофеин приводит к увеличению диуреза, что может быть опасно при почечных болезнях.

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Чем можно заменить кофе утром

Кофе без кофеина

Декаф-кофе — это продукт, из которого технологическим путем удаляется до 97% кофеина. Специальная обработка зерен называется декофеинизированием. Сначала кофейные зерна замачивают в горячей воде или обдают паром. Они набухают и раскрываются. Затем применяется или химический растворитель, который «выводит» кофеин, или метод СО2-экстракции. При этом ароматические и вкусовые свойства напитка остаются практически прежними.

Черный чай

Ароматный и тонизирующий напиток мало в чем уступает кофе. В черном чае содержится не менее 300 видов различных химических веществ. Один из них — теин, который стимулирует функциональные отделы головного мозга. Они начинают быстро и скоординировано работать. Ощущается бодрость и легкость во всем теле, уменьшается чувство усталости. Сердце работает активнее, усиливается чувствительность.

Зеленый чай

Его называют «аптекой в чашке», благодаря целебным свойствам. Зеленый чай содержит кофеин в гораздо большем количестве, чем кофе. Однако он действует мягче и дольше за счет сочетания с танином.

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Важно, что после вызванного чаем возбуждения не следует угнетения. Зеленый чай улучшает память и внимание.

Энергию получает не только мозг, но и мышечная система. Антиоксидантный напиток позволяет легче переносить большие физические и нервные нагрузки.

Цикорий

Растительный продукт подходит при гипертонии, так как мягко снижает давление. Калий и витамины группы В нормализуют работу нервной, сердечно-сосудистой системы, действуя по принципу антидепрессантов.

Цикорий подходит в качестве заменителя кофе для женщин в период беременности и лактации.

Какао

Популярный напиток оказывает тонизирующий эффект, так как также содержит кофеин, теофиллин, теобромин и фенилэфиламин. Чашка какао способствует максимальной концентрации внимания и умственной деятельности, улучшению настроения, повышению выносливости.