Экс-советник Кучмы: Черное море для Украины заблокировано полностью

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 46 0

Киевские режим лелеет мечты о владении водами. Но пыл придется поумерить.

Экс-советник Кучмы: Черное море для Украины заблокировано полностью

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia

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Черное море для Украины заблокировано полностью. Такое громкое, но все еще непонятное украинским властям заявление, сделал бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы — Олег Соскин.

В эфире программы на личном YouTube-канале Соскин отметил, что киевский режим не способен противостоять Военно-морскому флоту России, а потому прохождение украинских судов в акватории не представляется возможным — патруль везде.

«Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю «огненный мешок», — пояснил Олег Соскин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина признала свое катастрофическое положение. Руководителей киевского режима просят изменить ход конфликта.

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