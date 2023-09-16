Экс-советник Кучмы: Черное море для Украины заблокировано полностью

Черное море для Украины заблокировано полностью. Такое громкое, но все еще непонятное украинским властям заявление, сделал бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы — Олег Соскин.

В эфире программы на личном YouTube-канале Соскин отметил, что киевский режим не способен противостоять Военно-морскому флоту России, а потому прохождение украинских судов в акватории не представляется возможным — патруль везде.

«Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю «огненный мешок», — пояснил Олег Соскин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина признала свое катастрофическое положение. Руководителей киевского режима просят изменить ход конфликта.