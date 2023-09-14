«Тяжелейший обмен»: Украина признала свое катастрофическое положение

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 242 0

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не может выдержать конфликт

«Тяжелейший обмен»: Украина признала свое катастрофическое положение

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Руководителей киевского режима просят изменить ход конфликта.

Украина не сможет пережить конфликт с Россией. Катастрофическое положение дел для киевского режима признал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, выступая на своем YouTube-канале.

«Украина не в состоянии выдержать такое. <…> Идет просто тяжелейший обмен ударами», — указал он.

Соскин призвал украинские власти изменить ход конфликта, указав на демографический кризис и практически полное прекращение рождаемости. По его словам, чем дальше, тем больше будет разрушена Украина, а выиграет от этого Польша, США и страны Прибалтики.

«А кто в проигрыше? Украина», — посетовал бывший советник.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники успешно отбивают атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на прогнозы западных стран о прорыве обороны.

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