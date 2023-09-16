Береги себя: от каких болезней страдают осенью

Осенью возрастает риск заражения вирусами и респираторными инфекциями. Всплеск заболеваемости традиционно ожидается в конце ноября — начале декабря.

В этом сезоне россиянам традиционно будут угрожать передающиеся воздушно-капельным путем заболевания. В первую очередь — грипп. Заболеваемость гриппом контролируется при помощи вакцинации — кампания стартовала 11 сентября. Кроме того, болезнь имеет четко очерченное начало заболевания:

высокая температура;

мышечные боли;

сухой нос.

Рост заболеваемости другими ОРВИ обычно предшествует всплеску гриппа и заканчивается позже него. Защититься от инфекции помогут:

витаминизация

прогулки

соблюдение правил личной гигиены и чистота рук

ношение маски и социальная дистанция

занятия спортом

Коронавирус также не исчезнет. Специалисты рекомендуют вакцинироваться от ковида тем, кто никогда не болел коронавирусом и не делал прививки.

Наиболее частым осложнением всех перечисленных инфекций является пневмония. В большинстве случаев она обусловлена бактериями, поэтому важно вакцинироваться от пневмококка и гемофильной инфекции.