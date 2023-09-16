Береги себя: от каких болезней страдают осенью

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 11 0

Как часто нужно ставить вакцины и помогут ли препараты от вирусов?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Осенью возрастает риск заражения вирусами и респираторными инфекциями. Всплеск заболеваемости традиционно ожидается в конце ноября — начале декабря.

В этом сезоне россиянам традиционно будут угрожать передающиеся воздушно-капельным путем заболевания. В первую очередь — грипп. Заболеваемость гриппом контролируется при помощи вакцинации — кампания стартовала 11 сентября. Кроме того, болезнь имеет четко очерченное начало заболевания:

  • высокая температура;
  • мышечные боли;
  • сухой нос.

Рост заболеваемости другими ОРВИ обычно предшествует всплеску гриппа и заканчивается позже него. Защититься от инфекции помогут:

  • витаминизация
  • прогулки
  • соблюдение правил личной гигиены и чистота рук
  • ношение маски и социальная дистанция
  • занятия спортом

Коронавирус также не исчезнет. Специалисты рекомендуют вакцинироваться от ковида тем, кто никогда не болел коронавирусом и не делал прививки.

Наиболее частым осложнением всех перечисленных инфекций является пневмония. В большинстве случаев она обусловлена бактериями, поэтому важно вакцинироваться от пневмококка и гемофильной инфекции.

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