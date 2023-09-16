Масочный режим временно введен в Доме правительства РФ из-за классического осеннего роста заболеваемости различными вирусными инфекциям. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России в беседе с агентством ТАСС.

Эти меры являются профилактическими, они должны позволить сохранить благоприятную эпидемиологическую ситуацию в Доме правительства. Ожидается, что необходимые ограничения начнут действовать с 18 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от каких болезней чаще всего страдают осенью.