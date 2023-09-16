«Не могу выползти на сцену»: Екатерина Волкова тяжело отравилась арбузом

Звезда «Ворониных» извинилась перед поклонниками за пропуск спектакля по состоянию здоровья.

Актриса Екатерина Волкова извинилась перед поклонниками за то, что не сможет порадовать их своим выходом на сцену в спектакле «Два мужа по цене одного». Оказалось, что 41-летняя звезда сериала «Воронины» тяжело отравилась арбузом.

«Вчера так захотелось арбуза. Наелась, а через несколько часов резко почувствовала себя плохо. Это я потом только прочитала в интернете, что арбузное отравление одно из самых тяжелых», — написала Волкова в своем Telegram-канале.

По словам актрисы, она настолько плохо чувствует себя, что буквально не в состоянии «даже выползти на сцену». Утешает ее только то, что в постановке «Два мужа по цене одного» ее может заменить коллега. А вот в другом спектакле, намеченном на этот же день, Волковой, несмотря ни на что, придется выходить самой.

«Вечером я еще играю в „Пигмалионе“, и замены ну совсем не найти. Как я осилю, не представляю. Безвыходная ситуация. Придется как-то выцарапывать себя из постели. Пожелайте мне скорейшего выздоровления. В 20:00 я должна быть абсолютно здорова», — обратилась актриса к поклонникам, призвав их самим быть «поаккуратнее» с арбузами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Волкова опубликовала в личном блоге фотографии без косметики и фильтров, показав, как она выглядит с утра.