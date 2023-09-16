«Не могу выползти на сцену»: Екатерина Волкова тяжело отравилась арбузом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Актриса Волкова пожаловалась на тяжелое отравление

«Не могу выползти на сцену»: Екатерина Волкова тяжело отравилась арбузом

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Звезда «Ворониных» извинилась перед поклонниками за пропуск спектакля по состоянию здоровья.

Актриса Екатерина Волкова извинилась перед поклонниками за то, что не сможет порадовать их своим выходом на сцену в спектакле «Два мужа по цене одного». Оказалось, что 41-летняя звезда сериала «Воронины» тяжело отравилась арбузом.

«Вчера так захотелось арбуза. Наелась, а через несколько часов резко почувствовала себя плохо. Это я потом только прочитала в интернете, что арбузное отравление одно из самых тяжелых», — написала Волкова в своем Telegram-канале.

По словам актрисы, она настолько плохо чувствует себя, что буквально не в состоянии «даже выползти на сцену». Утешает ее только то, что в постановке «Два мужа по цене одного» ее может заменить коллега. А вот в другом спектакле, намеченном на этот же день, Волковой, несмотря ни на что, придется выходить самой.

«Вечером я еще играю в „Пигмалионе“, и замены ну совсем не найти. Как я осилю, не представляю. Безвыходная ситуация. Придется как-то выцарапывать себя из постели. Пожелайте мне скорейшего выздоровления. В 20:00 я должна быть абсолютно здорова», — обратилась актриса к поклонникам, призвав их самим быть «поаккуратнее» с арбузами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Волкова опубликовала в личном блоге фотографии без косметики и фильтров, показав, как она выглядит с утра.

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