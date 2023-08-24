«Ничего удивительного»: Екатерина Волкова показала себя без фильтров

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 87 0

Актриса Волкова показала, как она выглядит без макияжа и фильтров

«Ничего удивительного»: Екатерина Волкова показала себя без фильтров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Знаменитость поделилась с подписчиками своим утренним образом.

Звезда российских сериалов 41-летняя Екатерина Волкова опубликовала в личном блоге фотографии без косметики и фильтров, показав, как она выглядит с утра.

Актриса выложила сразу два снимка, назвав их этапами «превращения в красивую женщину». На первом фото она сразу после душа — в халате и полотенце.

«Доброе утро. Превращение в красивую женщину выглядит так. Этап первый: помыться. Ничего удивительного», — подписала кадр Волкова.

На втором снимке она запечатлена с патчами под глазами, уже сделав до этого маску для лица. На этом, по мнению Волковой, превращение было закончено: главное — «не забыть улыбку», а макияж и укладка — по желанию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волкова рассказала о взаимоотношениях со своими экранными мужьями, а также законным супругом.

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