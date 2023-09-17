Экс-супруга певицы Кэти Перри обвинили в изнасилованиях

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Актера Рассела Брэнда обвинили в изнасилованиях в период с 2006 по 2013 год

Экс-супруга певицы Кэти Перри обвинили в изнасилованиях

Фото: www.globallookpress.com /Jared Milgrim

Читайте нас в: Дзен Новости

Одна из жертв утверждает, что ей было 16 лет, когда Рассел Брэнд вступил с ней в связь.

Бывшего мужа певицы Кэти Перри, британского актера Рассела Брэнда, обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах в период с 2006 по 2013 год. Об этом пишет Sunday Times.

По данным газеты, сразу четыре женщины выдвинули обвинения против Брэнда. Одна из них утверждает, что ей было 16 лет, и она училась в школе, когда познакомилась с актером, гуляя по магазинам в центре Лондона, и вступила с ним в связь. По словам другой женщины, Брэнд изнасиловал ее в своем доме в Лос-Анджелесе, после чего она лечилась в кризисном центре.

Третья жертва утверждает, что актер изнасиловал ее в своем доме в Западном Голливуде после того, как они познакомились в обществе анонимных алкоголиков. По словам четвертой обвинительницы Брэнда, она подверглась физическому и эмоциональному насилию с его стороны.

Еще одна женщина-комик, имя которой не называется, рассказала, как актер «укусил» ее за лицо, когда они выступали вместе в начале 2000-х. Она сравнила его поведение на вечеринках с персонажем фильма «Хищник» 1987 года.

В свою очередь Брэнд записал и опубликовал на YouTube оправдательный ролик. В нем 48-летний актер опроверг выдвинутые против него «очень серьезные уголовные обвинения» и назвал их «перечнем крайне вопиющих и агрессивных нападок».

Актер не стал отрицать, что «был очень, очень распутным» в те времена, о которых идет речь, и в которые он «работал в мейнстриме». Он также отметил, что много писал о своем «беспорядочном поведении» в своих книгах.

При этом он заявил, что категорически не согласен с тяжкими преступлениями, в которых его обвиняют. По словам Брэнда, есть свидетели, чьи показания прямо противоречат выдвинутым против него обвинениям, которые ему кажутся «скоординированной атакой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду культового сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасиловании несколько его подписчиц.

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

1:46
ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове
1:30
Кто их спрашивал: на Украине удивлены позицией Польши по зерну
1:14
«Менее, чем за неделю»: сколько продержится США в случае войны
0:58
Экс-супруга певицы Кэти Перри обвинили в изнасилованиях
0:42
«Отделился от тела»: выжившие после остановки сердца поделились ощущениями
0:26
При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен один человек

Сейчас читают

Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
Не ищите сложных путей: как бороться с мигренью
Береги себя: от каких болезней страдают осенью
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России