Посол в КНДР Мацегора заявил, что Ким Чен Ын доволен визитом в Россию
Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
Эта поездка однозначно показала укрепление связей между Пхеньяном и Москвой.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын остался очень доволен визитом в Российскую Федерацию. Об этом изданию РИА Новости сообщил посол России в Корейской Народно-Демократической Республики Александр Мацегора.
«Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита», — заявил он.
В данный момент визит северокорейского лидера еще продолжается. В его рамках Ким Чен Ын может также поехать на ряд заводов пищевой промышленности. Эта поездка однозначно показала укрепление связей между Пхеньяном и Москвой.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили укрепление сотрудничества в военной сфере.
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