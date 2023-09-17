Ким Чен Ын доволен визитом в Россию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 0

Посол в КНДР Мацегора заявил, что Ким Чен Ын доволен визитом в Россию

Ким Чен Ын доволен визитом в Россию

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Эта поездка однозначно показала укрепление связей между Пхеньяном и Москвой.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын остался очень доволен визитом в Российскую Федерацию. Об этом изданию РИА Новости сообщил посол России в Корейской Народно-Демократической Республики Александр Мацегора.

«Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита», — заявил он.

В данный момент визит северокорейского лидера еще продолжается. В его рамках Ким Чен Ын может также поехать на ряд заводов пищевой промышленности. Эта поездка однозначно показала укрепление связей между Пхеньяном и Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили укрепление сотрудничества в военной сфере.

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