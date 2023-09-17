Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили укрепление сотрудничества в военной сфере

По итогам визита северокорейского лидера в Россию отношения между КНДР и РФ «поднимутся на гораздо более высокий уровень».
Фото: Савицкий Вадим / ТАСС
Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи побеседовали об укреплении сотрудничества в военной сфере, а также в обеспечении безопасности. Об этом сообщает радиостанция КНДР «Голос Кореи».
«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства, а также конструктивными мнениями насчет деловых вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия», — опубликовано на портале.
Кроме того, Ким Чен Ын одобрительно отнесся к большому вкладу моряков Тихоокеанского флота в развитии безопасности и мира в Северо-Восточной Азии. Лидер Северной Кореи сделал небольшой подарок, а также подписался в книге отзывов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какими изысками Шойгу угостил Ким Чен Ына на экскурсии. Сразу после быстрой прогулки по фрегату глава КНДР и министр обороны РФ отправились завтракать.
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