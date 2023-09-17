Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили укрепление сотрудничества в военной сфере

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи побеседовали об укреплении сотрудничества в военной сфере, а также в обеспечении безопасности. Об этом сообщает радиостанция КНДР «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства, а также конструктивными мнениями насчет деловых вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия», — опубликовано на портале.

Кроме того, Ким Чен Ын одобрительно отнесся к большому вкладу моряков Тихоокеанского флота в развитии безопасности и мира в Северо-Восточной Азии. Лидер Северной Кореи сделал небольшой подарок, а также подписался в книге отзывов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими изысками Шойгу угостил Ким Чен Ына на экскурсии. Сразу после быстрой прогулки по фрегату глава КНДР и министр обороны РФ отправились завтракать.