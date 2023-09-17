Экспортер номер один: в чем Россия стала мировым лидером

У этого российского товара нет конкурентов на рынке.

Второй подряд рекордный урожай пшеницы в России укрепляет ее позицию экспортера номер один. Такой новостью поделилось издание Bloomberg.

«У российской пшеницы не так много конкурентов. Россия в данный момент является ценообразователем», — заявила Элен Дюфло, аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains.

Как отметили в СМИ, российские поставщики постепенно преодолевают финансовые и логистические трудности. Различные проблемы возникли после начала спецоперации на Украине.

По словам источников, знакомых с ситуацией, российские чиновники пытаются ввести неофициальный нижний предел цен на экспорт. Это вынуждает некоторых трейдеров пересматривать или даже отменять сделки. К примеру, в этом месяце Египет приобрел огромное количество российской пшеницы по цене ниже неофициального минимума. Министерство сельского хозяйства России не ответило на вопрос о том, обеспечивает ли оно официальный минимальный уровень цен.

«Мы придерживаемся своих цен, которые продиктованы ростом издержек производства», — заявил Эдуард Зернин, глава российского союза экспортеров зерна.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев был удивлен запретом Польши касательно экспорту украинского зерна. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала такие действия шантажом.