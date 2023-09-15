Зерно раздора: три страны с полуночи продлевают запрет на ввоз украинских злаков

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 4 0

Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна

Зерно раздора: три страны с полуночи продлевают запрет на ввоз украинских злаков

Фото: www.globallookpress.com / Sun Fanyue

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Таким образом, Варшава, Будапешт и Братислава полностью проигнорировали решение Брюсселя.

С полуночи 16 сентября Польша приняла решение продлить запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на официальное заявление Еврокомиссии. Об этом сообщил премьер-министр государства Матеуш Моравецкий, его слова передает ТАСС.

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Также Киеву дали ответственность по созданию комплекса мер с целью не допустить скачков размера поставок сельскохозяйственной культуры в страны Европы.

5-tv.ru ранее рассказал, почему в ЕС не могли определиться со злаками с Украины.

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