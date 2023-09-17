Балалаечник из легендарной комедии Гайдая рассказал, как проходили съемки фильма.

Народный артист РФ Юрий Чернов, который в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл роль балалаечника на банкете, раскрыл интересный факт о легендарной кинокартине. Об этом сообщил aif.ru.

Актер принял участие в XXI Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске. Почетный гость мероприятия в интервью изданию вспомнил, как проходили съемки комедии Леонида Гайдая в 1973 году. Как рассказал Чернов, были подготовлены масштабные декорации на «Мосфильме», был создан целый город. А для съемки пира в Кремле, на котором натворили дел герои Юрия Яковлева и Леонида Куравлева, накрыли грандиозный стол с настоящими явствами. Но еда была практически отравленой.

«Помните, „икра красная, икра черная, икра заморская баклажанная“? Все это было настоящее. Но всю эту вкусную еду облили какой-то химической жидкостью, то есть испортили, сделали несъедобной. Это было сделано для того, чтоб мы ничего не съели со стола», — посетовал Чернов, объяснив, что актеры любили за спиной режиссера что-нибудь отщипнуть от пирога, испортив реквизиторские блюда.

На полях фестиваля работает выставка «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая». Она посвящена к столетию кинорежиссера и сценариста Леонида Гайдая, который был уроженцем Амурской области. Здесь представлены материалы, относящиеся к созданию таких советских киношедевров, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», а также менее известных произведений именитого режиссера.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда фильма «Доживем до понедельника» Юрий Чернов стал прадедом.