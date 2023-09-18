Не теряйте проценты: названы самые распространенные ошибки при накоплении денег

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 1 275 0

Финансист Кузнецова: лучше всего хранить деньги в акциях и облигациях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Как лучше всего хранить свои сбережения?

Что нужно делать, чтобы денег всегда хватало? Ответом на извечный вопрос поделилась с 5-tv.ru инвестор и эксперт по финансам Мария Кузнецова.

По ее словам, необходимо тратить меньше, чем вы зарабатываете. На словах это может быть просто, однако далеко не всем это удается.

«Начать я рекомендую с ведения личного или семейного бюджета, в котором важно учитывать, а также планировать свои доходы. В доходах важно фиксировать не только зарплату, но и процентные депозиты. Важно учитывать алименты, кешбэк и прочие источники дохода. Затем у вас будут статьи расходов. В них мы записываем расходы на дорогу, аренду, учебу. Но часто люди забывают об откладывании денег на крупную покупку», — рассказала эксперт.

Также в расходы необходимо записывать кредитные и ипотечные платежи, налоги. Кузнецова добавила, что нужно проверить карту и увидеть, на что вы ежемесячно тратитесь.

Кроме того, финансист объяснила, что не стоит хранить деньги в банках. По ее словам, официальная инфляция достигла 11%. Это значит, что покупательская способность уменьшилась.

Деньги в банк вы будете класть под 5-7%. Это значит, что какой-то процент все равно будет теряться. И это важно учитывать. Лучшим вариантом будет покупка акций, облигаций или инвестирование в недвижимость.

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