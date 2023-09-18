«Перенес операцию»: Стас Костюшкин сообщил о госпитализации сына

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 23 0

Певец Стас Костюшкин рассказал о состоянии своего сына после операции на ноге

«Перенес операцию»: Стас Костюшкин сообщил о госпитализации сына

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Что произошло с сыном артиста?

Солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин сообщил в соцсетях, что старший сын попал в больницу.

Певец опубликовал в своем блоге в соцсетях совместную фотографию с наследником из больницы. На снимке Мартин лежал на кровати и выглядел болезненным и слабым. Как уточнил артист, сын сломал ногу, из-за чего ему пришлось пережить хирургическое вмешательство. Сейчас мальчик восстанавливается после операции.

«Вот теперь можно улыбаться, операция позади! Мой старшенький сынок Мартин сломал ногу, с кем не бывает», — подписал фотографию Костюшкин, поблагодарив врачей.

Стас Костюшкин с сыном Мартином Стас Костюшкин с сыном Мартином. Фото: Instagram* / stas_kostyushkin_official

Отметим, исполнитель хита «Женщина, я не танцую» является отцом трех богатырей. Также стоит напомнить, что в 2012 году группа «Чай вдвоем» распалась. Через десять лет творческий коллектив возобновил работу. Весной этого года вышел первый новый сингл группы «Нежная».

Ранее 5-tv.ru писал, что читают Бузова, Костюшкин и другие российские знаменитости.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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