«Так много за ничтожный результат»: Маск в пух и прах разнес контрнаступление ВСУ

Маск заявил о ничтожных результатах контрнаступления при огромных потерях ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly LomokhovMihir Melwani
Американский миллиардер пребывает в полном недоумении.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли слишком много людей, не добившись даже мало-мальского результата в контрнаступлении. Промежуточные результаты действий боевиков подвел в социальных сетях американский миллиардер Илон Маск.
В личном микроблоге в пух и прах раскритиковал тактику украинской стороны в конфликте с Россией. Таким образом, Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который разместил карту с подписью «украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».
«Так много смертей за столь ничтожный результат», — выразил мнение Маск.
Примечательно, что Илон Маск и сам не так давно стал фигурантом истории, связанной с провалами ВСУ. Американца обвинили в том, что тот отключил платформу Starlink в ключевой момент контрнаступления украинской армии. Действия Маска привели к тому, что атака ВСУ на ВМФ России провалилась в зародыше.
Позже сам Маск оправдывался, что не имеет никакого отношения к этой истории. Более того — он сам решает, когда ему запускать авторскую систему в работу. А потворство киевскому режиму в этом вопросе могло привести к ужасающим результатам и обострению конфликта, заметил бизнесмен.
Ранее 5-tv.ru писал, как история со Starlink повлияет на деятельность Илона Маска.
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