Зависимость перетекает в тяжелую стадию? Найдены способы взбодриться без кофе

Чтобы избавиться от вредной привычки, организму может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

Сегодня кофе является самым популярным бодрящим напитком, используемым в качестве энергетической подзарядки в любом месте и в любое время суток. Особенно он актуален осенью из-за убывания светового дня. О том, как взбодриться без чашки капучино рассказал News.ru.

Отмечается, что избавиться от кофеиновой зависимости кто-то может за несколько дней, а кто-то — за несколько недель. По словам экспертов, появление чувства сонливости легче предупредить, чем ликвидировать, поэтому нужно соблюдать ряд простых правил.

Во-первых, нужно обязательно высыпаться. Здоровому взрослому человеку, по рекомендациям врачей, в сутки требуется порядка восьми часов сна. При соблюдении этой нормы недосып должен перестать беспокоить.

Также, проснувшись утром, нужно включить дома яркий свет, здесь эффективны лампы с холодным свечением. Это поможет организму быстро остановить выработку мелатонина — гормона сна.

Еще одним шагом на пути к бодрости без кофе является стакан прохладной воды натощак утром. Он позволит запустить работу желудочно-кишечного тракта, который играет одну из важнейших ролей в организме. Стоит добавить, что правильная работа ЖКТ положительно влияет на общее самочувствие.

Не обойтись и без зарядки. Достаточно сделать по десять приседаний, наклонов, отжиманий и любых других энергичных движений, которые вам по душе.

Также есть несколько способов, которые помогут быстро взбодриться без кофе на работе или в поездке. Например, можно растереть уши, пожевать жвачку, умыться холодной водой, намочив уши и шею. Если вы можете уединиться, сделайте энергичные упражнения, к примеру, приседания. Кроме того, проснуться поможет короткая прогулка в быстром темпе, особенно если на улице холодно.

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