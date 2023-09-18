На побережье Черного моря в Болгарии обнаружили беспилотник с боезарядом

У берегов Болгарии обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат с боезарядом. Фотографию объекта показал Telegram-канал Mash. Ресурс предполагает, что БПЛА принадлежит Вооруженным силам Украины.

Воды Черного моря прибили дрон к скалам в районе населенного пункта Тюленево. На него наткнулись местные жители. Они сразу же обратились в полицию.

По предварительной версии, у беспилотника могла сбиться навигация, и он потерял курс. Как именно он попал в Болгарию — выяснять будут специалисты. Сейчас есть две версии — вышедший из строя аппарат просто вынесло волной, или же кому-то хватило смелости увести его с поля боя.

Уточняется, что дрон не сдетонировал. На своем борту он нес 82-миллиметровый заряд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Румыния сообщила НАТО о падении беспилотника на ее территории. Обломки БПЛА были обнаружены на границе с Украиной.