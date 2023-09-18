«Надо найти виновных»: с чем связана массовая «зачистка» в Минобороны Украины

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 424 0

Политолог Никулин: массовые отставки на Украине напоминают процессы в Германии

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Своих постов в ведомстве лишились сразу все чиновники. Чем это обернется для самой страны?

Своих постов в правительстве Украины лишились сразу все заместители министра обороны и госсекретарь военного ведомства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

Что на самом деле происходит в стране и с чем связаны массовые отставки, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил политолог Игорь Никулин. По словам эксперта, процессы, происходящие в правительстве, очень многим напомнят события, творившиеся в нацистской Германии незадолго до полного краха системы. Так, по словам Никулина, еще Гитлер ввел систему «массовых пертурбаций» накануне большого кризиса. Схожие тенденции весь мир теперь наблюдает на Украине.

«У них в Третьем рейхе за полгода до краха начались очень серьезные пертурбации. То есть, чем ближе система к краху, тем больше такой вот грязи. Если помните, тогда было и покушение на Гитлера, заговор генералов и попытки сепаратных переговоров. Сейчас все повторяется в точности на Украине. Так как как провал контрнаступа уже стал очевиден для всех, в том числе для западных спонсоров, то надо найти виновных. Нашли их в виде Резника и других более „мелких“ чиновников», — емко объяснил он.

Политолог подчеркнул, что процессы затронули в первую очередь колониальную администрацию, которая состоит преимущественноиз чиновников, не всегда имеющих корней на Украине. По словам Никулина, в таком случае «чем хуже дела идут на фронте, тем больше вот таких отставок».

В своих рассуждениях эксперт не исключил и другие расклады. По его версии, вполне вероятно, что кто-то из министров решил уйти сам, «предвидев будущую расправу над собой». Тем более, перед глазами чиновников оказался пример Игоря Коломойского, который спасался от более серьезных последствий в тюрьме.

«Кто-то успел сбежать и хапнуть, а кто не успел, тоn пытается еще напоследок что-то прихватить. Но, как известно, кто последний, тот и папа, поэтому судить будут тех, кто останется. То есть, в теории, министры, предвидев, расправу будущую над собой договориться, чтобы их сместили. Коломойский договорился, чтобы его посадили в тюрьму во избежание дальнейших осложнений, поэтому, конечно, тут есть элемент договора, но и надо как-то перед западными спонсорами оправдаться, потому что, как говорится, деньги потрачены, половину из них украли, а кто-то должен быть за это отвечать», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине были уволены заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов. Кроме того, с должности сняты Андрей Шевченко, Виталий Дейнега, а также госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.

Тема:
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