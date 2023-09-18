Семнадцатилетняя девушка скончалась в самолете, летевшем из Казани в Анталью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным ресурса, школьница была инвалидом с детства. После взлета у нее начался приступ астмы. Сердце девочки не выдержало и остановилось. На борту были медработники, которые пытались заново запустить его, однако попытки были тщетны.

Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet был экстренно посажен в казахстанском Уральске, однако прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировал смерть девочки. По словам фельдшера аэропорта, вызывать медиков он начал в 15:47. Приехали они спустя 43 минуты.

Известно, что девочка летела на отдых в Турцию с мамой. Вместе они жили в населенном пункте в Татарстане.

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