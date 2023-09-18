Семнадцатилетняя девушка скончалась на борту рейса Казань — Анталья

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

Самолет экстренно посадили в казахстанском Уральске.

Семнадцатилетняя девушка скончалась на борту рейса Казань — Анталья

Фото: www.globallookpress.com / Altan Gocher

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Семнадцатилетняя девушка скончалась в самолете, летевшем из Казани в Анталью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным ресурса, школьница была инвалидом с детства. После взлета у нее начался приступ астмы. Сердце девочки не выдержало и остановилось. На борту были медработники, которые пытались заново запустить его, однако попытки были тщетны.

Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet был экстренно посажен в казахстанском Уральске, однако прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировал смерть девочки. По словам фельдшера аэропорта, вызывать медиков он начал в 15:47. Приехали они спустя 43 минуты.

Известно, что девочка летела на отдых в Турцию с мамой. Вместе они жили в населенном пункте в Татарстане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла аварийная посадка рейса Сочи — Омск, который пришлось экстренно посадить в поле под Новосибирском.

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