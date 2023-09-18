Путин заявил о полном восстановлении экономики РФ после санкций Запада

Страна успешно выдержала беспрецедентное внешнее давление.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Этап восстановления экономики России завершен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.
Путин сделал важную пометку — беспрецедентное давление на страну оказывали правящие элиты некоторых зарубежных стран, которые российская сторона называет «недружественными». Однако санкционный натиск удалось не просто преодолеть, но и успешно восстановить экономику.
Сейчас перед государством стоит важна задача — сформировать условия для дальнейшего развития экономических сфер и поддержания их стабильности. По словам президента, ВВП сегодня уже вышел на уровень досанкционного периода 2021 года.
Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Путин никогда не просил снять или смягчить введенные ЕС санкции.
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