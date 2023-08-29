«Никогда»: почему Путин не просил снять или смягчить введенные ЕС санкции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 148 0

Песков: Путин никогда не обсуждал с лидерами ЕС тему снятия санкций

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала санкционный удар.

Президент РФ Владимир Путин в своих контактах с лидерами недружественных стран никогда не обсуждал введенные ими антироссийские санкции, не просил снять их или смягчить. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Немецкое издание Bild накануне опубликовало материал, в котором указало, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца удивила стойкость Москвы в вопросе ограничений, в частности они были поражены отсутствием просьб со стороны Путина об их отмене.

«Я могу со своей стороны подтвердить, что никогда президент Путин в своих контактах не затрагивал тему санкций с руководителями стран, которые их вводили», — прокомментировал Песков в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что российская экономика показала рост на фоне введенных санкций, и это подтверждают данные Всемирного банка. Он призвал немцев и французов уделить больше внимания «свои делам», а то время как российская сторона продолжит занимать своими.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ.

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