«Никогда»: почему Путин не просил снять или смягчить введенные ЕС санкции
Песков: Путин никогда не обсуждал с лидерами ЕС тему снятия санкций
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru
Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала санкционный удар.
Президент РФ Владимир Путин в своих контактах с лидерами недружественных стран никогда не обсуждал введенные ими антироссийские санкции, не просил снять их или смягчить. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Немецкое издание Bild накануне опубликовало материал, в котором указало, что президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца удивила стойкость Москвы в вопросе ограничений, в частности они были поражены отсутствием просьб со стороны Путина об их отмене.
«Я могу со своей стороны подтвердить, что никогда президент Путин в своих контактах не затрагивал тему санкций с руководителями стран, которые их вводили», — прокомментировал Песков в беседе с журналистами.
Официальный представитель Кремля добавил, что российская экономика показала рост на фоне введенных санкций, и это подтверждают данные Всемирного банка. Он призвал немцев и французов уделить больше внимания «свои делам», а то время как российская сторона продолжит занимать своими.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ.
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