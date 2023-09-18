Один человек пострадал в массовом ДТП на юге Москвы

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 17 0

По предварительной информации, на трассе столкнулись пять автомобилей.

Один человек пострадал в массовом ДТП на юге Москвы

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Читайте нас в: Дзен Новости

На юге Москвы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек. Как стало известно 5-tv.ru, пять автомобилей столкнулись на улице Поляны.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

На видео, опубликованном Департаментом транспорта Москвы, можно видеть иномарки Nissan, Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen. Сотрудники сообщают, что движение на участке дороги затруднено, и призывают водителей выбирать альтернативные маршруты поездок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Баранов Владимир; Talegram / Официальный канал Дептранса / DtOperativno; 5-tv.ru

В обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей. Инцидент произошел 4 сентября, примерно в 10:30, по направлению в сторону Московской области.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
96.65
0.02 103.09
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
Путин подписал указ о цифровом паспорте
20:20
«Вспышка будет серьезной»: чем штамм «пирола» опаснее прежних вариантов омикрона
20:10
Видимые достижения: как прошла инаугурация Сергея Собянина
20:03
Посол Германии в Китае был вызван в МИД после заявлений Бербок
19:57
«Как думаете?» — Бородина впервые показала нового бойфренда
19:54
Путин наградил Хабенского орденом Почета

Сейчас читают

Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса
«Надо найти виновных»: с чем связана массовая «зачистка» в Минобороны Украины
«Проблемы нет»: что будет делать сборная РФ по футболу без чемпионата УЕФА
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России