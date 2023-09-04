В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей

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Рита Миронова
Рита Миронова 40 0

Движение по трассе частично ограничено.

В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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На трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария. Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, на дороге столкнулись 12 автомобилей.

Так, инцидент произошел утром, примерно в 10:30, по направлению в сторону Московской области.

«По предварительной информации, в 10:30 на 31-м километре автодороги М-10 „Россия“ по направлению движения в сторону Московской области произошло попутное столкновение 12 транспортных средств», — говорится в сообщении регионального главка МВД России по Подмосковью.

На месте находятся инспекторы ГИБДД. Известно, что в результате аварии пострадавших нет. Однако на трассе теперь частично ограничено движение — водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авто врезалось в инспектора ГИБДД в центре Казани.

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