Новая поставка: что Берлин планирует выделить Киеву в очередном пакете помощи

О передаче киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus речи пока не идет.

Берлин выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bild.

Он уточнил, что в пакет войдут фугасные, минометные и другие боеприпасы, нехватку которых испытывает украинская армия. Кроме того, Германия поставит бронеавтомобили, системы разминирования, а с учетом приближающейся зимы — одежду и генераторы.

Писториус подчеркнул, что о передаче Украине немецких дальнобойных ракет Taurus речи не идет, пока не будет решен ряд соответствующих вопросов.

«Необходимо прояснить ряд политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто», — заявил глава Минобороны ФРГ.

На днях Писториус заявил, что Германия может передать киевскому режиму ракеты Taurus через несколько недель. При этом прежде он утверждал, что Берлин необязательно будет отправлять Украине свои крылатые ракеты, даже если США поставят стране ATACMS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала западных партнеров «сброситься» на оборонительный «зонт» для Украины аналогичный израильскому «Железному куполу».