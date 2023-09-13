«Морковка для ослов»: политолог высмеял идею Бербок создать «зонт» над Украиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 321 0

Политолог Никулин: идея создания зонта над Украиной трудноосуществима

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Насколько осуществима идея Анналены Бербок?

Оборонительный «зонт» над Украиной, к созданию которого призвала глава МИД Германии Анналена Бербок, скорее всего, должен представлять собой систему ПВО наподобие израильского «Железного купола». Однако его создание трудноосуществимо и затратно, заявил 5-tv.ru заявил политолог Игорь Никулин.

«Это весьма дорогостоящее удовольствие. Одно дело — сравнительно маленький Израиль и другое — сравнительно большая Украина. Поэтому, даже если прикрыть только крупные города, то это вопрос, я думаю, десятков миллионов долларов и евро. Так что, считаю, что эта задача трудноосуществимая», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам Никулина, создание аналога «Железного купола» не будет гарантировать 100%-ю защиту Украины от атак с воздуха. Политолог напомнил, что в Саудовской Аравии такая же система ПВО не смогла защитить крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы от ударов беспилотников.

«Так что, не знаю, как он (защитный зонт — Прим. ред.) будет работать, и будет ли он вообще, или это очередные обещания Запада, чтобы заставить украинцев продолжать бессмысленное сопротивление. Я думаю, что это очередная морковка, которая заставляет ослов двигаться дальше в заданном направлении», — заключил эксперт.

Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвала западных партнеров к созданию над инфраструктурой Украины оборонительного зонта из систем противовоздушной обороны. Сама Германия, по ее словам, ради этого готова к зиме дополнительно поставить Киеву свои системы ПВО IRIS-T.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт Юрий Кнутов высмеял статью Times о якобы выстроенной вокруг Киева «мощнейшей» системе ПВО.

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