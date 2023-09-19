Какая она красивая: Айза осталась в восторге от бывшей девушки Петрова

Чем актриса смогла поразить популярного экс-жену Гуфа?

Айза Лилуна осталась в восторге от бывшей возлюбленной Александра Петрова Анастасии Милославской. Своим мнением знаменитость поделилась в личном блоге.

«Я загуглила его девушку Стасю и обалдела от того, какая она красивая. Такая утонченная, такая аристократическая внешность. Не видела ни одного фильма с ее участием, видела только какие-то фильмы Саши Петрова», — написала Айза.

Блогер добавила, что Милославская достойна гораздо большего. Лилуна пожелала актрисе счастья и выразила надежду, что у нее все будет хорошо.

Также бывшая жена рэпера Гуфа высказалась о новой избраннице Петрова. По ее мнению, супруга артиста — довольно милая.

Не до ЗАГСа: с кем встречался Александр Петров до знакомства с будущей женой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Петров сделал предложение своей девушке спустя несколько свиданий. Российский актер признался, что его избранница — совершено непубличная личность.