Какая она красивая: Айза осталась в восторге от бывшей девушки Петрова
Айза восхитилась бывшей возлюбленной Петрова Анастасией Милославской
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Чем актриса смогла поразить популярного экс-жену Гуфа?
Айза Лилуна осталась в восторге от бывшей возлюбленной Александра Петрова Анастасии Милославской. Своим мнением знаменитость поделилась в личном блоге.
«Я загуглила его девушку Стасю и обалдела от того, какая она красивая. Такая утонченная, такая аристократическая внешность. Не видела ни одного фильма с ее участием, видела только какие-то фильмы Саши Петрова», — написала Айза.
Блогер добавила, что Милославская достойна гораздо большего. Лилуна пожелала актрисе счастья и выразила надежду, что у нее все будет хорошо.
Также бывшая жена рэпера Гуфа высказалась о новой избраннице Петрова. По ее мнению, супруга артиста — довольно милая.
Не до ЗАГСа: с кем встречался Александр Петров до знакомства с будущей женой
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Петров сделал предложение своей девушке спустя несколько свиданий. Российский актер признался, что его избранница — совершено непубличная личность.
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