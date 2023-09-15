«Это Вика»: Саша Петров женился на случайной знакомой

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 40 0

Актер Саша Петров женился на случайной знакомой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / actorsashapetrov; 5-tv.ru

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О радостном событии звезда кино сообщил в социальных сетях, извинившись, что не рассказал обо всем сразу.

Саша Петров женился. Новость об этом неожиданно для всех появилась в его социальных сетях.

«Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС», — подписал актер видео с церемонии бракосочетания.

Звезда «Полицейского с Рублевки» подчеркнул, что о том, что это именно та самая, он понял в секунду.

Новоиспеченная супруга знаменитости не актриса и не работает в индустрии кино. Петров особо обратил внимание на тот факт, что она не привыкла к публичности, «работает, с высшим образованием и с полноценной, прекрасной семьей».

Саша Петров и его супруга Виктория хвастаются кольцами. Instagram* / actorsashapetrov

«Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», — эмоционально написал актер, извинившись перед теми, кому об этом сразу не сказал.

Знаменитость сообщил, что по иронии судьбы регистрация бракосочетания прошла в Барвихе и поблагодарил сотрудников ЗАГСа, а также пожелал всем любви, которая всегда неожиданная, если веришь в нее по-настоящему.

«Ваш Саша. Очень счастливый!» — резюмировал Петров.

Среди первых, кто поздравил актера с созданием семьи в комментариях были и звезды шоу-бизнеса, телевидения и кино. В частности, Роман Архипов, Лера Кудрявцева, футболист Александр Соболев.

Многие из поклонников задались вопросом — а где Стася Милославская, с которой романтические фотографии Саша Петров выкладывал еще в середине лета?

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