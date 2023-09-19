«Радушный» прием: американские СМИ нанесли удар по Зеленскому накануне визита в США

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Алина Крылова
Алина Крылова 24 0

NYТ опубликовала доказательства удара ВСУ по рынку в украинской Константиновке

«Радушный» прием: американские СМИ нанесли удар по Зеленскому накануне визита в США

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

При попадании ракеты по рынку минимум 15 человек погибли, еще 32 пострадали.

Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США успел наделать шуму еще до официальной встречи. В мировой прессе предполагали, что поездка лидера Незалежной за деньгами приблизит его конец. Однако американцы преподнесли гостю сюрприз «помасштабнее».

Прямо в преддверии визита Зеленского американская газета The New York Times опубликовала расследование об ударе по рынку в Константиновке, обвинив Киев в гибели минимум 15 мирных жителей. Ракета ударила по рынку в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) днем в среду, 6 сентября, тогда же начался пожар. Тогда же Украина обвинила в случившемся российские войска.

На одной из главных полос газеты появился разоблачающий материал, суть которого заключалась в том, что «катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО». Именно очередные некомпетентные действия украинских неонацистов повлекли за собой разрушения и массовые смерти, уверены в NYT. 

В рамках расследования журналисты также отсмотрели записи с видеокамер, которые показали, что снаряд прилетел в населенный пункт с направления подконтрольной Украине территории.  Узнав о расследовании, власти Незалежной пытались воспрепятствовать выходу текста, но справиться с этим им не удалось. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина впервые признала свое тяжелое положение

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