NYТ опубликовала доказательства удара ВСУ по рынку в украинской Константиновке
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis
При попадании ракеты по рынку минимум 15 человек погибли, еще 32 пострадали.
Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США успел наделать шуму еще до официальной встречи. В мировой прессе предполагали, что поездка лидера Незалежной за деньгами приблизит его конец. Однако американцы преподнесли гостю сюрприз «помасштабнее».
Прямо в преддверии визита Зеленского американская газета The New York Times опубликовала расследование об ударе по рынку в Константиновке, обвинив Киев в гибели минимум 15 мирных жителей. Ракета ударила по рынку в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) днем в среду, 6 сентября, тогда же начался пожар. Тогда же Украина обвинила в случившемся российские войска.
На одной из главных полос газеты появился разоблачающий материал, суть которого заключалась в том, что «катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО». Именно очередные некомпетентные действия украинских неонацистов повлекли за собой разрушения и массовые смерти, уверены в NYT.
В рамках расследования журналисты также отсмотрели записи с видеокамер, которые показали, что снаряд прилетел в населенный пункт с направления подконтрольной Украине территории. Узнав о расследовании, власти Незалежной пытались воспрепятствовать выходу текста, но справиться с этим им не удалось.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина впервые признала свое тяжелое положение.
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