Телефон разрывается: украинцы объявили охоту на российского бойца Максима Дивнича

Аферисты доносят в полицию о преступлениях, которых спортсмен не совершал.

Российский боец Максим Дивнич стал жертвой украинских телефонных мошенников. Как пишет Mash, аферисты от лица спортсмена звонят в полицию и заявляют о преступлениях, которые тот на самом деле не совершал.

Накануне в дежурную часть МВД Москвы поступил звонок от неизвестного, который, представившись Максимом Андреевичем Дивнич, заявил о своем преступлении. Известный спортсмен якобы убил человека и решил сознаться в содеянном.

Полицейские прибыли по указанному адресу, однако дверь им никто не открыл. Сосед рассказал, что знает Дивнича, однако бойца давно не было дома. Следов преступления сотрудники МВД также не нашли.

Вскоре им удалось связаться со спортсменом, который заявил, что его нагло подставили и оболгали. В последнее время телефон Дивнича, по его словам, разрывается от звонков с угрозами.

Мошенники и раньше регулярно звонили ему, но еще никогда не заходили так далеко. Сам боец убежден — такой интерес у злоумышленников с Украины он вызывает из-за своих луганских корней и активной поддержки российской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники «развели» дирижера Владимира Понькина на два миллиона рублей по телефону.