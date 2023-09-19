Спустя 40 лет: на аукционе в Париже выставлена шляпа Майкла Джексона

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 8 0

Шляпа Майкла Джексона выставлена на аукцион за 60 тысяч евро

Спустя 40 лет: на аукционе в Париже выставлена шляпа Майкла Джексона

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Поп-король бросил ее в зал с фанатами, один поклонник хранил ее все эти годы у себя дома. Сколько же денег он хочет за нее получить?

Шляпа Майкла Джексона, которую он бросил в зрительный зал на своем концерте еще в 1983 году, будет продана на аукционе. Торги назначены на 26 сентября, сообщает французский телеканал BFM TV.

По информации СМИ, шляпа покойного короля поп-музыки Майкла Джексона — его первый концертный головной убор. Более того, она ассоциируется с его знаменитой лунной походкой: перед тем, как впервые продемонстрировать публике свое движение, ставшее фирменным, певец сорвал головной убор и метнул его в зрительный зал.

Концерт, где это произошло, состоялся 25 марта 1983 года во время исполнения песни Billie Jean. С тех пор хозяином шляпы был некий Адам Келли, который все эти годы хранил вещь легендарного певца.

Лот оценивается от 60 до 100 тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как бы выглядел сейчас Майкл Джексон, если бы был жив.

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