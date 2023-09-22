Ученые открыли новую причину возникновения женского алкоголизма

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

Neuropsychopharmacologу: вкус спиртного влияет на женский алкоголизм

Ученые открыли новую причину возникновения женского алкоголизма

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Как алкоголь влияет на мозг мужчин и женщин?

В Австралии ученые из Мельбурнского университета открыли новое направление, которое может помочь вылечить женщин, страдающих алкоголизмом. Итоги исследования опубликовало издание Neuropsychopharmacology.

Эксперимент был проведен на мышах. Специалисты сделали акцент на CART — нейропептиде, который есть в мозге у всех животных. Данный белок связан с энергетическим балансом, депрессией, тревожностью и другими аддиктивными расстройствами. Представители науки хотели посмотреть, чем мужской мозг отличается от женского при употреблении спиртного.

Выяснилось, что если убрать CART из мозга мужчины, он пьет больше, а женщины — меньше. При этом ситуация меняется, если алкогольные напитки подслащены: женщины начинают употреблять больше спиртного. Ученые предположили,  что это происходит из-за  горького вкуса алкоголя. То есть самкам не нравился алкоголь без CART. Также отмечается, что вкус спиртного незаслуженно  игнорируется, ведь он может влиять на размер потребления алкоголя. Выводы, сделанные при исследовании, помогут в будущем создать новые методы лечения женского алкоголизма. 

Ранее 5-tv.ru писал, что развеяны популярные мифы об алкоголе.

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