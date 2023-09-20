Что нового? Apple выпустила новое программное обеспечение iOS 17

Чем обновление отличается от предыдущей «операционки»?

Корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы iOS. Как сообщает сайт компании, для пользователей смартфонов iOS 17 уже доступна в виде бесплатного обновления программного обеспечения.

Создатели отмечают, что приложение предлагает функции, которые упростят работу мобильного устройства. Например, можно создавать аватары для профилей всех контактов, записывать и транскрибировать входящие вызовы, а встроенный искусственный интеллект будет следить за активностью пользователя в течение всего дня. Также стала доступная расшифровка голосовых сообщений и поддержка интерактивных виджетов.

Кстати, загрузить новое операционную систему могут и российские граждане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продавец техники Apple в России re: Store сменит свое название и ассортимент. Чего конкретно коснутся изменения и с чем они связаны?