Что нового? Apple выпустила новое программное обеспечение iOS 17

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

Apple выпустила iOS 17, которая будет следить за активностью пользователей

Что нового? Apple выпустила новое программное обеспечение iOS 17

Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique

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Чем обновление отличается от предыдущей «операционки»?

Корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы iOS. Как сообщает сайт компании, для пользователей смартфонов iOS 17 уже доступна в виде бесплатного обновления программного обеспечения.

Создатели отмечают, что приложение предлагает функции, которые упростят работу мобильного устройства. Например, можно создавать аватары для профилей всех контактов, записывать и транскрибировать входящие вызовы, а встроенный искусственный интеллект будет следить за активностью пользователя в течение всего дня. Также стала доступная расшифровка голосовых сообщений и поддержка интерактивных виджетов.

Кстати, загрузить новое операционную систему могут и российские граждане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продавец техники Apple в России re: Store сменит свое название и ассортимент. Чего конкретно коснутся изменения и с чем они связаны?

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