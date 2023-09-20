Что нового? Apple выпустила новое программное обеспечение iOS 17
Apple выпустила iOS 17, которая будет следить за активностью пользователей
Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique
Чем обновление отличается от предыдущей «операционки»?
Корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы iOS. Как сообщает сайт компании, для пользователей смартфонов iOS 17 уже доступна в виде бесплатного обновления программного обеспечения.
Создатели отмечают, что приложение предлагает функции, которые упростят работу мобильного устройства. Например, можно создавать аватары для профилей всех контактов, записывать и транскрибировать входящие вызовы, а встроенный искусственный интеллект будет следить за активностью пользователя в течение всего дня. Также стала доступная расшифровка голосовых сообщений и поддержка интерактивных виджетов.
Кстати, загрузить новое операционную систему могут и российские граждане.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продавец техники Apple в России re: Store сменит свое название и ассортимент. Чего конкретно коснутся изменения и с чем они связаны?
Читайте также
77%
-0.43 102.92
-0.17
Нашли ошибку?