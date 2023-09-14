Продавец техники Apple в России re: Store сменит название и ассортимент

Российский продавец продукции Apple переживает ребрендинг. Однако изменится не только внешний облик магазинов, но и его внутреннее наполнение. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

В организации рассказали, что re: Store принял решение измениться впервые с начала работы на российском рынке. Известно, что у магазинов будет новое название, логотип, оформление витрин, а также изменится ассортимент товаров — сеть начнет продавать технику других производителей.

Таким образом, ожидаются не только стилистические, но и смысловые изменения. Первым магазином в новой концепции будет торговая точка под под новым названием restore:, расположенная на Неглинной улице в Москве.

Пресс-служба компании считает, что перенос двоеточия на вывеске символизирует переход бренда из категории монобрендового в мультибрендовый.

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